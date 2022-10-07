إستونيا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، أن بلاده ستعلن الأسبوع المقبل بشأن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال رئيس وزراء إستونيا في تغريدة على تويتر وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إن "أوكرانيا لديها زخم في ساحة المعركة. ويجب علينا جميعًا بذل المزيد الآن حتى تتمكن من تحرير أراضيها. لهذا السبب ستقرر إستونيا الأسبوع المقبل حزمة مساعدات عسكرية جديدة. وسنمنح أوكرانيا المزيد من الذخيرة ومعدات للشتاء ومعدات فردية".

وفي بداية الخريف، استلمت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة برية ذاتيه القيادة من إستونيا لنقل الجنود الجرحى من ساحة المعركة.