 أستراليا تسجل 28 ألفا و995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 28 ألفا و995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

كانبرا - د ب أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 10:20 ص
سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 ألفا و995 إصابة و81 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 10 ملايين و275 ألفا و165، والوفيات إلى 15 ألفا و330

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 63 مليونا و280 ألفا و978 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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