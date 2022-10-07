مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار سيارة بكردستان العراق

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أفادت مصادر أمنية كردية بأن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارتهم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، 450 كم شمالي بغداد.

وذكرت المصادر، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل سيارة انفجرت ما تسبب بمقتل سائقها وإصابة 4 آخرين كانوا معه بداخل السيارة.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى فرض طوق أمني واجرت تحقيقات لمعرفة تداعيات الحادث.

من جهة أخرى، قصف الطيران الحربي التركي اليوم منطقة بالكايتي في ناحية سميلان بمحافظة أربيل في إطار عمليات عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي ينتشر في مناطق متفرقة في إقليم كردستان العراق دون وقوع إصابات.

كان التلفزيون العراقي الرسمي، قد أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن 3 قرى كردية تعرضت لقصف مدفعي تركي في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق.

واستدعى العراق مرارا السفير التركي لدى بغداد للاحتجاج على الهجمات التي تشنها بلاده.