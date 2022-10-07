الجيش العراقي: القوة الجوية شاركت في عملية قتل القيادي بداعش يوم أمس في كركوك

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن طائرات القوة الجوية شاركت بعملية قتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي يوم أمس في كركوك.

وقال رسول -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه تم تنفيذ ضربة جوية من قبل القوة الجوية وعبر طائرات (Cessna Carvan 208) وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة في قتل الإرهابي محمد مذري العبيدي (عسكري عصابات داعش في كركوك) واثنين من مرافقيه والتي جاءت وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ العمليات النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الآهلة بالسكان.

ومن جهة أخرى، كشف جهاز مكافحة إرهاب كردستان، اليوم الجمعة، عن أسباب انفجار إحدى السيارات في أربيل وقتل قائدها.

وقال الجهاز -في بيان- إن انفجار السيارة في أربيل ناجم عن عبوة ناسفة، لافتاً إلى أن الانفجار تسبب بحالة وفاة واحدة و4 جرحى.