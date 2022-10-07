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مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023 تقام في ليفربول

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 9:36 م

تقام مسابقة الأغنية الأوروبية (إي إس سي)، لدورة العام المقبل 2023 في مدينة ليفربول البريطانية.

أعلنت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء اليوم الجمعة.

وتستضيف بريطانيا المسابقة التي فازت فيها خلال المسابقة الماضية دولة أوكرانيا.

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