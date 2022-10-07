مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023 تقام في ليفربول

الأكثر قراءة
فتاة المعادي بعد حصولها على حكم بحبس والدها: ليس ولي أمري.. واعتدى عليا (فيديو)
العثور على هياكل عظمية لجثتي شاب وطفلة أسفل مستشفى في العباسية
عذبوه وهتكوا عرضه.. تفاصيل جريمة الزوجة الخائنة وعشيقها في بولاق
تقرير: ليفربول قد يتخلى عن صلاح مبكرا.. وهذا هو «بديله الاستثنائي»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
تقام مسابقة الأغنية الأوروبية (إي إس سي)، لدورة العام المقبل 2023 في مدينة ليفربول البريطانية.
أعلنت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء اليوم الجمعة.
وتستضيف بريطانيا المسابقة التي فازت فيها خلال المسابقة الماضية دولة أوكرانيا.