رئيس الشوري البحريني يهنئ رئيسي الشيوخ والنواب بذكرى 6 أكتوبر

بعث رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، برقيتي تهنئة إلى رئيسى مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والنواب الدكتور حنفي علي جبالي، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة.



وأشاد الصالح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بعمق العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات البرلمانية لما فيه خير البلدين الشقيقين.



كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة إلى ياسر محمد شعبان، سفير مصر لدى البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.