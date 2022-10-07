الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ هجوم لاس فيجاس

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا قام بطعن 8 أشخاص في هجوم وقع أمس الخميس في شارع لاس فيجاس ستريب، أدى لمقتل شخصين.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس، في مؤتمر صحفي، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت السلطات أن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينا كبيرا ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة. وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك.

وقالت إدارة شرطة لاس فيجاس، في بيان، إن من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، أُعلنت وفاة شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب. وأضافت أن 6 ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

ووقعت عملية الطعن قبل الظهر بقليل على الرصيف على امتداد شارع لاس فيجاس ستريب جنوب لاس فيجاس. وقالت الشرطة إن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن بعض الضحايا ربما كن "فتيات استعراض" يلتقطن الصور مع السياح في الشارع.

قال حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك في بيان على موقع تويتر، إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.

كانت لاس فيجاس، المعروفة بالكازينوهات والمعالم السياحية والحياة الليلية، مسرحا لأخطر إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث عندما فتح قناص النار من فندق فخم على حشد حضر مهرجانا موسيقيا في الهواء الطلق في أكتوبر 2017، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا.