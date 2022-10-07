رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في ألمانيا يطالب بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة

دعا رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في ألمانيا "ليوبولدينا" إلى الإسراع على نحو ملحوظ في توسيع الطاقة المتجددة ووقف استخدام الفحم في توليد الكهرباء.

كما حذر جيرالد هاوج من نهاية ما يسمى بصناعة المواد الأساسية، وخاصة الصناعات الكيميائية في ألمانيا، منتقدا "الإفراط في الرقابة" من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال هاوج، الذي يشغل أيضا منصب مدير معهد "ماكس بلانك" للكيمياء في مدينة ماينتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "علينا الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة. الأمر يُجرى ببطء شديد.. نحن نخرج من مصادر الطاقة التقليدية دون الدخول إلى الجديدة... لو كان تم تغطية الأسطح بالخلايا الكهروضوئية، لكان لدينا توسع بمقدار أربعة أضعاف".

وذكر هاوج في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا: "علينا الإسراع في الخروج من الفحم - حتى لو كنا بحاجة إلى المزيد منه هذا الشتاء والشتاء المقبل.. بالنسبة لأهدافنا المناخية من المهم حقا التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030. لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إلى المزيد من محطات توليد الطاقة بالغاز والهيدروجين"، مؤكدا ضرورة أن تكون محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز "جاهزة للهيدروجين".

وحذر رئيس ليوبولدينا من أنه "إذا لم نتحرك الآن، فسوف نفقد فروعا كاملة في الصناعة - خاصة في صناعة المواد الأساسية. وهذا يعني زيادة الاعتماد على آسيا وخاصة الصين".

وبالنظر إلى هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045 اعتبر هاوج إخراج قطاع صناعة الكيماويات من ألمانيا وأوروبا بالكامل "خطأ جوهريا"، مشيرا إلى أن الإفراط في الرقابة على القطاع في الاتحاد الأوروبي يتسبب في "اضطرابات بالغة" في تلك الصناعة.