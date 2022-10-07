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مصر
مدبولي يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف
الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال في تايلاند ويعزي حكومة وشعب البلاد
الأزهر يحصد المركز الأول عربيا في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بتونس
مؤسسة حقوقية تطالب القضاء الأعلى بمراجعة قرار منع الظهور الإعلامي لأعضائه
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سفير جديد للسودان لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
النواب العراقي يدين محاولة اغتيال نائب في محافظة البصرة
الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمتي الاحتلال في رام الله وقلقليلة مع الجنائية الدولية
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محمد أبوستيت ينافس نجم الأرجنتين على لقب بطولة الكيك بوكسينج الدولية للمحترفين
ناديي مدينة نصر والشمس يسيطرا على نتائج اليوم الأول لكأس مصر للسلاح
تنس طاولة الأهلي يفوز يفوز على أهلي فاقوس في بطولة الدوري
رأي
فن
في ندوة تكريمه.. المخرج محمد عبد العزيز يحكي بداياته وموقف كوميدي مع عادل إمام
حسين الجسمي ينشد «يا كاملا في الخلق» و«ضوء وضوء» بمناسبة المولد النبوي الشريف
بيت الدمى وشخص مستعار والممرضة الطيبة.. أبرز أفلام نتفليكس في أكتوبر
سعيد حامد يبكي: قاسينا بسبب ضياع نيجاتيف فيلم «همام في أمستردام»
مال وأعمال
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مواطن
فودافون مصر تنفي تعاقدها مع مغني «انتش واجري»
الجمعة 7 أكتوبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية: مصر تبرم أول صفقة تجارية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
مساعد وزير التجارة: إفريقيا سوق واعدة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات
حوادث وقضايا
ضبط 200 طن أرز مخزّنة لحجبها عن التداول في كوم حمادة
مصرع شخص وإصابة زوجته وابنته صدمتهم سيارة بالجيزة
تصل إلى 5 سنوات.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة للمدرس المتهم بضرب طالبة في السنبلاوين
مصرع شاب سقط من الطابق التاسع بال