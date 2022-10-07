كندا تسجل 8558 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

سجلت كندا 8558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و120 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و297 ألفا و151 إصابة، والوفيات إلى 45 ألفا و606.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 90 مليونا و213 ألفا و748 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.