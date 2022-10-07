الرئيس الألماني يشيد بالحاصلين على جائزة نوبل للسلام ويصفها بأنها تقدير مستحق

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هنأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، نشطاء حقوق الإنسان في كل من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، الذين حصلوا على جائزة نوبل للسلام هذا العام.

وكتب شتاينماير، إلى الفائزين بالجائزة اليوم الجمعة: "هذا التكريم مستحق عن جدارة مقابل العمل الشاق والشجاع الذي قمتم به لسنوات عديدة".

وأضاف شتاينماير: إن هؤلاء كانوا يعززون الأمل في الديمقراطية داخل بلادهم، ويقدمون نموذجا مضادا للهياكل السائدة.

منحت جائزة السلام الأكثر شهرة في العالم هذا العام لمحامي حقوق الإنسان البيلاروسي المسجون أليس بيالجازكي وكذلك المركز الأوكراني للحريات المدنية والمنظمة الروسية التذكارية.

وأضاف شتاينماير: "لقد قام هؤلاء الحاصلون على الجائزة بعمل رائع من أجل تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية، إنهم يقفون ضد القمع ويواجهون التعدي على قوى المجتمع المدني السلمية"، مؤكدا أنهم غالبا ما يقبلون دفع الضريبة الشخصية الباهظة لهذا العمل.