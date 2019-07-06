قال رئيس فرع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" في نيويورك جون وليامز، إن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلى حوالي 5ر4% على مدار الوقت، لكن الوتيرة والذروة النهائية لحملة التقييد ستتوقف على مدى أداء الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن وليامز قوله خلال مناقشة خاضعة للإشراف، نظمتها جامعة بافالو في غرب نيويورك: "توقيت ذلك ومدى الارتفاع الذي يجب علينا زيادة أسعار الفائدة إليه، سيعتمد على البيانات".

وقال إنه "في الوقت الراهن ينحصر التركيز على خفض التضخم إلى 2% والقيام بذلك بطريقة تبقي على نمو الاقتصاد".

ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد سعر الفائدة، وعضو بارز في الفريق القيادي لرئيس مجلس الاحتياط جيروم بأول.

كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياط قد رفعت الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3% و25ر3%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.