وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى إشارة واضحة ضد بوتين في الأمم المتحدة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إدانة واضحة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لضم روسيا لأراضي أوكرانية.

وقالت بيربوك، اليوم الجمعة، بعد محادثات مع نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في برلين، إن العالم أصبح في نظر كل دولة أكثر اضطرابا بسبب انتهاك روسيا الصارخ لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أهمية كل صوت في الجمعية العمومية الأسبوع المقبل خلال التصويت على قرار بشأن الضم غير القانوني "لتوضيح الأمر لروسيا: هذه المناطق تنتمي إلى أوكرانيا".

وذكرت بيربوك: "لا ينبغي لأحد أن يشكك في سيادة أي بلد، ولا سيما بالقوة".

وترك زرداري مسألة ما إذا كانت باكستان ستوافق على القرار ضد روسيا مفتوحة، مشيرا فقط إلى أنه سيُجرى تنسيق ذلك داخل الائتلاف الحاكم. وفي أوائل مارس الماضي، امتنعت باكستان عن التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدانت بيربوك وزرداري بشدة تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية، ووصفت بيربوك تصرفات بوتين بأنها غير مسؤولة.

وشدد على ضرورة أن يتفق المجتمع الدولي على رد مشترك، مضيفة أن بوتين لا يتورع عن ارتكاب أسوأ جرائم الحرب.

وذكرت أن الحكومة الألمانية تقيّم حالة الأخبار يوميا، قائلة: "لكننا نواصل الوقوف معا وراء حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس".

وأضاف زرداري، أن استخدام الأسلحة النووية ليس خيارا في أي مكان في العالم، داعيا أوكرانيا وروسيا إلى اللجوء للوسائل الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للصراع بطريقة عقلانية، معربا عن قلق باكستان بشأن الاتجاه الذي تسلكه الأمور.

جدير بالذكر أن باكستان تعتبر قوة نووية مشتبها بها.



