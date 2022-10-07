محافظ الغربية يفتتح البطولة الدولية للشطرنج الخاطف

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على ضفاف كورنيش ترعة القاصد الممتد من كوبري جيهان إلى كوبري كلية الهندسة بطنطا، انطلاق بطولة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف في نسختها الأولى.

وذلك بمشاركة 160 لاعبا، من بينهم 150 من مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لاعبين من دولة إندونيسيا، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن تلك البطولة هي الثانية التي تشهدها المحافظة بعد أن تم تنظيم البطولة الأولى في مركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد أن المحافظة لا تألوا جهداً في تبني كل الأنشطة الرياضية والثقافية والتي تنمي العقل فضلاً عن كونها بطولة دولية تهدف إلى تنشيط السياحة.

وأشار إلى أهمية النشاط الرياضي ودوره الفعال فى تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، مضيفا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمام بالغ بالرياضة، وتحرص على تبنى المواهب البارزة فى كل الأنشطة الرياضية.

ومن جهته، قال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج: "تلك البطولة يشارك فيها 160 لاعبا ولاعبة، وهناك قائمة انتظار مماثلة، لكننا اكتفينا بهذا العدد حتى يكون التنظيم على أكمل وجه".

وأوضح أن الرياضة ليست مقتصرة على لعبة كرة القدم فقط، ولكن هناك ألعابا أخرى لا بد من الاهتمام بها، وتعد لعبة الشطرنج من أهم اللعبات التي تنمي القدرات الذهنية، ولا بد من أن تنول اهتمام الدولة.

وذكر أن هناك لاعبين صعدا لكأس العالم في اللعبة مؤخراً هما باسم سمير من مدينة طنطا، وشاهندة وفا من مركز المحلة، وسيتم تكريمهما خلال البطولة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.