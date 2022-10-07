صحيفة سعودية: إيران تصر عبر أذرعها تعطيل أي مساع تعيد بشائر الأمل لليمن

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن السلوك الإيراني، الذي يصر من خلاله على زعزعة أمن واستقرار المنطقة تحقيقا لأجنداته المشبوهة لا يترك أي مجال للاعتقاد بأن هذا النظام قادر على أن يكون جزءا طبيعيا من الـعالـم.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (التطرف الحوثي.. ومنهجية إيران الإرهابية)، إنه في الوقت الذي يحاول المجتمع الدولي الوصول إلى حلول سلام تسهم في عودة اليمن إلى حالة الاستقرار وتحسن الأوضاع الإنسانية.. تصر إيران عبر أذرعها أن تعطل أي مساعٍ يمكن أن تعيد بشائر الأمل إلى الشعب اليمني.



وأشارت الصحيفة إلى قيام مجلس الأمن الدولي بتحميل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هـدنة في اليمن، وتشديده على أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات لتمديد الهدنة في اليمن أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق، مما يخاطر بعواقب سلـبية، والتأكيد على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن، وكذلك الهجمات داخل المنطقة وعلى البحر الأحمر.