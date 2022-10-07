الجزائر: المطالب الأوروبية بتسقيف سعر الغاز لا تخدم مصلحة المنتجين ولا المستهلكين

انتقد توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية، المطالب الأوروبية بتسقيف سعر الغاز، معربا عن أمله في العودة للتوازن في العرض والطلب مع احترام كل "ميكانيزمات السوق".

وقال حكار، في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع مع الشركة الإسبانية " ناتورجي" تتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي:"الدول الأوروبية هي أكثر الدول التي تعتمد ميكانيزمات السوق الحرة، وتسقيف الأسعار لا يمت بصلة لميكانيزمات السوق الحرة. فيه كلام حول هذا الموضوع لكن هذا لا يخدم السوق، ولا مصلحة المستهلكين والمنتجين على المديين المتوسط والبعيد".

وأضاف:"في غياب ميكانيزمات واضحة للسوق، سيؤثر ذلك على الطرفين ولن يشجع السوق بتاتا. قبل سنوات، تحدثنا عن ضمان أمن الطاقة الذي يعتمد على وضوح الرؤية حول الطلب واستقراره على المدى الطويل لدى الدول الأوروبية".

وأعرب حكار، عن أمله في العودة إلى توازن في العرض والطلب "يحترم كل ميكانيزمات السوق"، مشيرا إلى طلب متزايد على الغاز الجزائري، وأنه سيتم دراسة حالة بحالة مع إعطاء الأولوية لمصالح الجزائر والبحث عن أحسن تثمين لغازها.

كما كشف عن مفاوضات متقدمة مع خمس شركاء لـ" سوناطراك"بخصوص مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الجزائري المصدر لهم، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع ستة شركاء آخرين.