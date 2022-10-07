الكويت: أعضاء الحكومة الجديدة يضعون استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء

أكد مصدر حكومي كويتي أن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تعيينهم أمس الاربعاء، وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية اليوم الخميس.

يأتي ذلك عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، واعتذار النائب في البرلمان عمار العجمي عن عدم الدخول في الحكومة كوزير "محلل".

وينص الدستور الكويتي في المادة 56 على أن (ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم)، وبناء على ذلك فإن شرط جوهري في تشكيل الحكومة قد فقد، مما يستحيل معه تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، نقلت القبس في عددها الصادر غدا الجمعة، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن وزير الخارجية د. أحمد الناصر ، اعتذر عن عدم قبول المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة صباح أمس الأربعاء قبل صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة وقبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة أمس الأربعاء.

وأعرب د. الناصر في خطاب حصلت القبس على نسخة منه، عن اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا، إلا أنه أكد في الخطاب عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاما منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وتعاني الكويت حالة من الاحتقان بين الحكومة والبرلمان منذ أشهر؛ ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعد فشله فى الحصول على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان.