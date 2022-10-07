متحدث عسكري عراقي: مقتل 3 بينهم قيادي من داعش في كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة من تنظيم داعش بينهم قيادي كبير في محافظة كركوك.



وقال في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة: "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وفق معلومات استخباراتية من قتل الإرهابي محمد مذري العبيدي المكنى (أبو مصطفى) الذي كان يشغل منصب ما يسمى نائب عسكري عام في كركوك واثنين من مرافقيه".



وأضاف أن العملية تمت بالتنسيق مع خلية الإستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في منطقة وادي زغيتون بمحافظة كركوك.