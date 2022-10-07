كيف رد لاعب الشطرنج هانز نيمان على اتهامه بالغش في أكثر من 100 مباراة؟

وكان نيمان يلعب في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة للشطرنج والمقامة في سانت لويس.

وحتى إجراء الحوار، لم يكن نيمان قد أدلى بأي تعليق عن الفضيحة منذ السابع من سبتمبر عندما أقرّ بممارسة الغش في مباريات وديّة لعبها عندما كان أصغر سنا، نافيا بشدة أن يكون فعل ذلك في منافسات رسمية.

وكان نيمان قد أبدى استعداده بأن يلعب عاريا لإثبات براءته، متهمًا كلا من النرويجي كارلسن وموقع chess.com بمحاولة تدميره.

وبدأت الفضيحة الشهر الماضي، بعد أن تلقّى كارلسن، البالغ من العمر 31 والذي يعتبره كثيرون أعظم لاعب شطرنج في كل العصور، هزيمة على يد نيمان في بطولة كأس سينكفيلد.

ووجّه كارلسن اتهامات مبطّنة بممارسة الغش ضد نيمان في أعقاب المباراة قبل أن يصرّح بتلك الاتهامات علانية الأسبوع الماضي، قائلا إن نيمان قد مارس الغش في المباراة التي جمعتهما في كأس سينكفيلد في ولاية ميزوري الأمريكية، قائلا إنه "لم يكن متوترا أو حتى يركز بشكل كامل" بينما كان يتفوق عليه باستخدام القطع السوداء "بطريقة أعتقد أن عددا قليلا فقط من اللاعبين يمكنهم القيام بها".

وقال كارلسن أيضا إنه شك في نيمان لأنه أحرز تقدما "غير عادي" في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، يرى آخرون أن تقدّم نيمان، على الرغم من سرعته، يمكن مقارنته بالتقدم الذي يحرزه أبرز اللاعبين الآخرين الصغار في السن.

وأصرّ كارلسن على أنه لن يلعب مجددا ضد نيمان. وفي وقت سابق من هذا الشهر انسحب اللاعب النرويجي احتجاجا بعد لعبة واحدة فقط عندما أعيدت المواجهة بينهما في إحدى البطولات عبر شبكة الإنترنت.

ثم جاء يوم الثلاثاء الماضي، وأفاد موقع chess.com بأنه من المحتمل أن يكون نيمان قد مارس الغش "بشكل أكبر" مما أقرّ به، بما في ذلك منافسات على جوائز نقدية وضد لاعبين "كبار".

كما أشار الموقع إلى وجود "انحرافات" في معدل تقدّم نيمان، والذي جعله يرتقي في التصنيف العالمي للشطرنج الكلاسيكي من المركز 800 تقريبا في العالم إلى أفضل 50 مركزا في أقل من عامين.

وقال الموقع إن هذا الصعود هو الأسرع في "التاريخ المسجل الحديث"، وحدث "في وقت متأخر كثيرا في الحياة عن أقرانه".

ونفى الموقع أيضا تعرّضه لضغوط من كارلسن، الذي سيطر على لعبة الشطرنج لأكثر من عقد، لحظر نيمان.

وعرض موقع Chess.com نتائج تحقيق من 72 صفحة في المباريات التي لعبها نيمان على الموقع، الذي يتنافس عليه معظم أفضل اللاعبين في العالم.

وقارن التحقيق الذي أجراه الموقع بين تحركات نيمان وتلك التي تقترحها حواسيب الشطرنج -وهي أفضل بكثير حتى من أفضل اللاعبين- واحتمالات نتائجه، من بين عوامل أخرى.