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سفير جديد للسودان لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 10:18 م

قدم السفير مجدي أحمد مفضل، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده مندوبا دائما للسودان لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى روبرت فلويد الأمين التنفيذي للمنظمة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن السفير أكد استعداد السودان لدعم جهود المنظمة في محاربة التجارب النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية، معربا عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع المنظمة، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات، كما عبّر عن رغبة السودان في استضافة أنشطة إقليمية للمنظمة بالبلاد للتعريف بالمنظمة والتوعية بأهدافها وأنشطتها.

بدوره، أشاد روبرت فلويد بالشراكة بين المنظمة والسودان، مبديا استعداده لمواصلة التعاون وتقديم المزيد من الدعم، كما أكد على مقترح السفير بتنظيم بعض الأنشطة في السودان واعدا بدراسته في إطار خطة عمله للفترة المقبلة، كما رحّب بالدعوة التي قدمها له السفير لزيارة البلاد.


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