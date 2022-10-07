ــ بريطانيا ترجح استيلاء أوكرانيا على 440 دبابة روسية

ألمح الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأول، لإمكانية أن يلتقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين فى جزيرة بالى بإندونيسيا الشهر المقبل.

وقال بايدن لصحفيين «سننظر فى هذا الأمر»، وذلك ردا على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسى خلال القمة.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض ان اجتماعا مماثلا غير ممكن. وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه إذا توجه بوتين إلى قمة مجموعة العشرين فينبغى أن يشارك الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فيها أيضا، رغم أن بلاده ليست عضوا فى المجموعة.

كما حذر بايدن من أن البشرية تواجه خطر حرب «نهاية العالم» لأول مرة منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه قواته صعوبات فى التصدى لهجوم أوكرانى مضاد.

وبعد الغزو الروسى لأوكرانيا الذى بدأ قبل ثمانية أشهر، وجّه بوتين تحذيرات مبطنة من إمكانية استخدام أسلحة نووية إذا شعر بأن خياراته نفدت فى إطار مساعيه للسيطرة على أراض أوكرانية.

وقال بايدن فى نيويورك «لم نُواجه احتمال حدوث معركة تؤدى إلى نهاية العالم منذ (عهد الرئيس الأسبق جون) كينيدى وأزمة الصواريخ الكوبية» فى عام 1962، مضيفا: «نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما يشير الخبراء إلى أن أى هجمات نووية ستكون محدودة نسبيا، حذر بايدن من أن حتى توجيه ضربة تكتيكية ضمن منطقة محدودة سيؤدى إلى تداعيات واسعة النطاق.

وشدد على أن بوتين «لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، إذ يمكن القول إن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير».

من جهته، أعلن زيلينسكى عبر كلمة فى وقت متأخر أمس الأول أنه «تم تحرير أكثر من (500 كلم مربعا) فى منطقة خيرسون وحدها» منذ مطلع الشهر الجارى.

فيما قال اولكساندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوريجيا، عبر تطبيق تليجرام، أن روسيا هاجمت المدينة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية إيرانية، للمرة الأولى، مشيرا إلى سقوط 11 قتيلا على الأقل، إثر القصف الذى استهدف مبانى سكنية فى مدينة.

فى غضون ذلك، رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون أكثر من نصف أسطول الدبابات الأوكرانى الميدانى المستخدم حاليا من المعدات الروسية التى تم الاستيلاء عليها.

وأضافت فى سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد استولت على ما لا يقل عن 440 دبابة قتال رئيسية روسية، ونحو 650 مركبة مدرعة أخرى منذ بدء الغزو فى فبراير الماضى».



