 الشرطة تعتقل سياسيين إقليميين في تحقيق شبهة فساد بجنوب إيطاليا - بوابة الشروق
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الشرطة تعتقل سياسيين إقليميين في تحقيق شبهة فساد بجنوب إيطاليا

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 7:22 م

قال مدعون عامون في مقاطعة بتنسة عاصمة إقليم بزلكاتة، اليوم الجمعة، إن الشرطة الإيطالية اعتقلت عددا من السياسيين رفيعي المستوى في الإقليم للاشتباه في قيامهم بالاختلاس وإساءة استخدام مناصبهم.

وقال ممثلو الادعاء، إن تحقيقا يجري حاليا ضد مستشار إقليمي لحزب فورزا إيطاليا المحافظ الذي خاض الانتخابات البرلمانية في 25 سبتمبر، وكذلك عمدة بلدية لاجونيجرو وآخرين.

وتبين للشرطة، أن للمستشار صلات بالجريمة المنظمة عن طريق المراقبة وشهادات الشهود.

وبحسب بيان الادعاء، يعتقد أن السياسي المذكور استخدم قبل الانتخابات علاقاته بعصابات المافيا لترهيب الأشخاص الذين لم يرغبوا في التصويت لصالحه.

ويعتقد أيضا أن عمدة لاجونيجرو طلب من الشركة المشغلة لشبكة هواتف محلية تحجيم عمل شبكة الهاتف المحمول في منطقة يعيش فيها معارضو المستشار الإقليمي.

وقال البيان، إن المحققين صادروا أدلة للحصول على مزيد من المعلومات في خطوة أثرت أيضا على حاكم إقليم بزلكاتة فيتو باردي.

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