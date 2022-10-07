العراق: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار سيارة في أربيل

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون اليوم جراء انفجار سيارة في محافظة أربيل الواقعة شمالي العراق.



وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة- أن الانفجار استهدف أحد السيارات في وسط محافظة أربيل، مما أدى إلى مقتل سائق السيارة في الحال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل السيارة المستهدفة.



وتشهد مناطق عدة في العراق بين فترة وأخرى انفجارات بواسطة عبوات ناسفة أو مخلفات حربية تتسبب في مقتل وإصابة العديد من المواطنين وأفراد من القوات الأمنية العراقية.