 تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركز الخامس على الجمهورية لمراكز المبدعين - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركز الخامس على الجمهورية لمراكز المبدعين

عمرو بحر
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 12:38 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 12:38 م
أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني.

وقال إن ذلك ضمن مسابقات مركز تنمية قدرات المبدعين في التربية الفنية لصيف 2023، والذي تم تنفيذه بالتعاون وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية لخدمة الطلاب المبدعين في مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار إلى جهود جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف أمام لجنة التحكيم التابعة لوزارة التربية والتعليم.

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