مدرب الزمالك: مصطفى شلبي يستحق التواجد في المنتخب الوطني

تحدث الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، عن فوز الفريق الأبيض أمام نظيره البنك الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد فاز على نظيره البنك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال أوسوريو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «خطة اللعب دائما متغيرة لأننا نضع الخطة والتشكيل الأمثل بحسب المنافس، ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي والتي كنت أعرف أننا سنجدها».

وأضاف: «محمود علاء وحسام عبد المجيد يحتاجون للعب عدد أكبر من المباريات خلال الفترة القادمة، وأحب المهاجم الوهمي أكثر من اللعب بشكل مهاجم صريح».

وتابع: «محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء، لذلك فضلنا عدم المجازفة حال طرده، وسيد عبدالله في مباراة النصر لم يضغط بشكل جيد على اللاعب واستقبلنا هدفا، وهذا لم أنساه، وعليه العمل بشكل أكبر».

وواصل: «لعبت اليوم بالفريق الأساسي من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة، وخلال فترة التوقف الدولي سيكون هناك فرصة لجميع الشباب والناشئين».

وأتم: «مصطفى شلبي يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني».