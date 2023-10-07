 الدفاع السورية تعلن إسقاط سبع مسيرات في سماء حلب وريفي حماة وإدلب - بوابة الشروق
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الدفاع السورية تعلن إسقاط سبع مسيرات في سماء حلب وريفي حماة وإدلب

(د ب أ)
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:57 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:57 م

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إسقاط 7 مسيرات تابعة في سماء مناطق في حلب وريفي حماة وإدلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه "تم إسقاط سبع مسيرات للإرهابيين في سماء حلب وريفي حماة وإدلب، تم إطلاقها من قبل التنظيمات الإرهابية بهدف استهداف مناطق المدنيين لترويع الأهالي الآمنين وتدمير المنشآت والمرافق العامة والخاصة".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أول أمس الخميس، استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 89 قتيلا، منهم 31 من النساء، و5 أطفال، و277 مصابا.

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