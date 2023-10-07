أفادت مصادر طبية فلسطينية، بتسجيل أكثر من 160 شهيدا ونحو ألف جريح، وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ الصباح.

جاء ذلك في سياق تغطية قناة الجزيرة، التي قالت إن الغارات الإسرائيلية تكثفت في الساعات الماضية، على عدة أهداف في مناطق عديدة في غزة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على عقارات مأهولة بجانب استهداف أراض زراعية، اعتادت سلطات الاحتلال أن تقول إنها أهداف للمقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.