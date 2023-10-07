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ذكر تقرير إخباري أن الفلسطينيين يقومون بسد الطرق ويلقون الحجارة في حي سلوان في القدس الشرقية بينما تطلق الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.

وذكرت صحيفة"هآرتس " الإسرائيلية أنه تم إلغاء صلوات السبت في القدس وصدرت أوامر للمقيمين بالعودة إلى منازلهم في الوقت الذي فتحت فيه المدينة كل ملاجئها العامة.

يأتي ذلك بعد إطلاق حماس هجوم غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

ودعا المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" المكنى "أبو عبيدة" اليوم السبت سكان الضفة الغربية والقدس للتحرك على كل المحاور.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت لشعبه في رسالة تليفزيونية من مقره العسكري فى تل أبيب: "نحن فى حرب"