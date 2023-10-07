الإمارات: إعلان الفائزين في الانتخابات البرلمانية ونسبة التصويت 44%

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وقال عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات: "شهدت أيام التصويت إقبالا جيدا من الناخبين بمختلف فئاتهم العمرية، حيث بلغ عدد المصوتين في الدورة الانتخابية الحالية 175487 ناخبا وناخبة، مقارنة بأعداد المصوتين في الدورة الانتخابية الرابعة العام 2019، والذين بلغ عددهم 117592 ناخبا وناخبة".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "بلغت نسبة المشاركة في الدورة الانتخابية الحالية 44% من إجمالي أعداد الهيئات الانتخابية، مقابل 81ر34% في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2019.

وقال إن عدد المصوتين من خارج دولة الإمارات بلغ 5042 ناخبا وناخبة، وجاءت دول الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة تايلاند، والمملكة المتحدة كأعلى ثلاث دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية من خارج الإمارات".

وأكد النعيمي أن نتائج الانتخابات التي صدرت اليوم هي نتائج أولية، حيث سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد 8 أكتوبر فتح باب تقديم الطعون على هذه النتائج لمدة 3 أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات يوم الجمعة المقبل.