مصدر بالنقل: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية إلى مصر

قال مصدر بوزارة النقل، إن الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية خلال الأيام الماضية، بعدد 20 جرارا سكة حديد جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية وفقا للعقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية (جنرال إلكتريك سابقا) بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه بوصول الدفعة الثالثة من الجرارات يصل إجمالي ما تسلمته الوزارة 60 جرارا حتى الآن، مع توالي وصول باقي الجرارات على دفعات وفقا لجدول التسليم المتفق عليه، ذاكرا أن هيئة السكك الحديدية تفتش على الجرارات الجديدة وتراجع جاهزيتها فنيا، وإعداد ملف فني خاص لكل جرار.

وأوضح المصدر أنه جاري إنشاء ورشة جديدة خاصة بصيانة هذه النوعية من الجرارات، مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارات الحديثة، وفقا للاتفاق المُبرم.

وأضاف أن الجرارات الجديدة تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر، بما يمنح برج المراقبة إمكانية تخفيض سرعتها أو إيقافها في حال حدوث أي تجاوز من السائق، بما يساهم في تقليل الأعطال والحوادث.

وأكد أن الصفقات الجديدة سواء العربات أو الجرارات التي تتعاقد الوزارة عليها تهدف لزيادة حجم النقل سواء للمواطنين أو البضائع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود.