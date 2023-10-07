تموين الدقهلية: تدشين قنوات رسمية لتلقى شكاوى المواطنين

أعلن المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تدشين المديرية قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد ، أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا.

وذكر بيان إعلامي صادر اليوم عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية أن المديرية والإدارات تسعد بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.