حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بطنطا

قررت نيابة قسم أول طنطا في محافظة الغربية، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من أمام المصالح الحكومية والمدارس ومستشفيات جامعة طنطا، بعد ضبطتهم وبحوزتهم 15 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا حول تعدد البلاغات من المواطنين بتعرض الدراجات النارية الخاصة بهم للسرقة والاختفاء في أثناء توقفها أمام المصالح الحكومية والمديريات بمدينة طنطا والعمارات السكنية ومن أمام مستشفيات جامعة طنطا.

وقرر العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية، تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، ضم النقيبين يوسف خالد ومحمد الشرقاوي معاوني المباحث؛ لسرعة ضبط المتهمين.

وتوصلت تحريات مباحث أول طنطا بعد تفريغ كاميرات المراقبة بعدد من الشوارع التي شهدت وقائع سرقة للدراجات النارية، على تكوين كهربائي وآخر عاطل تشكيل عصابي فيما بينهما وسرقة الدراجات النارية عن طريق مغافلة أصحابها ومراقبتهم، حيث يستغل الأول عمله كهربائي في تشغيل الدراجة النارية وقيادتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المدعو "أ.ب" كهربائي، و"أ.م"، عاطل.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن 15 دراجة نارية مسروقة، ومخبأة داخل جراج خاص بأحد المتهمين.

وتم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، مع استدعاء أصحاب البلاغات للتعرف على دراجاتهم واستلامها.