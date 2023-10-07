 بكين تعارض إضافة أمريكا شركات صينية لقائمة الكيانات الخاضعة لقيود الصادرات - بوابة الشروق
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بكين تعارض إضافة أمريكا شركات صينية لقائمة الكيانات الخاضعة لقيود الصادرات

د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:49 ص

عارضت الصين بقوة إضافة أمريكا بعض الشركات الصينية لـ"قائمة الكيانات" الخاضعة لقيود الصادرات، بسبب ما يزعم من تورطها مع روسيا، طبقا لبيان صادر عن وزارة التجارة.

وأضاف البيان، أنه يتعين على أمريكا أن تصحح على الفور هذا الخطأ وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقالت الوزارة، إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

ويشار إلى أن أمريكا أضافت كيانات من الصين وتركيا إلى قائمة "الكيانات" الخاضعة لقيود الصادرات.


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