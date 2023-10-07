جيش الاحتلال: عشرات الطائرات هاجمت 17 موقعا و4 مقرات لحركة حماس في غزة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عشرات الطائرات هاجمت 17 موقعا و4 مقرات لحركة حماس بغزة خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة، التي أفادت بأن قوات الاحتلال استهدفت عددا من المواقع الحكومية في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف متواصل على مواقع المقاومة الفلسطينية على المواقع الحدودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.