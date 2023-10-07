قومي حقوق الإنسان: تابعنا تحرير التوكيلات لضمان تمكين المواطن من تأييد مرشحه

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ تقييم العملية الانتخابية يعتبر إحدى وسائل متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الجمعة، أنّ هذا التقييم يشمل كيفية إجراء العملية الانتخابية من خلال الالتزام بمعايير الحيدة والنزاهة وفقا الآليات المتعارف عليها دوليا ووفق التشريعات المصرية.

وأشار إلى أن المجلس لديه مجموعة من المتابعين والذين حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات مع تكوين شبكة قوية من التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي صُرِّح لها بمتابعة ورصد الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت إلى أن المجلس تابع عملية تحرير التوكيلات التي تتم داخل مكاتب التوثيق العقاري، وكذا المكاتب القنصلية التابعة لوزارة الخارجية، وذلك لضمان إبداء المواطن تأييده للمرشح الذي يريده بموجب إرادته الحرة.

ونوه بأن جرت كذلك متابعة مدى تمكين أعضاء مجلس النواب من الالتقاء بأعضاء مجلس النواب للحصول على تزكية منهم للترشح في الانتخابات.

وأفاد بتدشين مراصد إعلامية لمتابعة ما ينشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية، ليس فقط على المستوى المحلي لكن أيضا على المستوى الإقليمي للتأكد من عدم استخدام الإعلام في التوجيه صوب أي مرشح من المرشحين.