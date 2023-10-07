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كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع في أغسطس، للشهر الثامن على التوالي.

وانخفض حجم الإنتاج الصناعي بعد الأخذ في الاعتبار متغيرات أيام العمل بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أسرع كثيرا من نسبة التراجع البالغة 2.6% في يوليو الماضي.

وساهمت قطاعات الصناعات التحويلية الفرعية في انخفاض الإنتاج في أغسطس.

ووفقا لمكتب الإحصاء، انخفض حجم الإنتاج في تصنيع الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والمنتجات البصرية، إضافة إلى المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ.

ومع عدم أخذ متغيرات أيام العمل في الاعتبار، يكون الناتج الصناعي قد انخفض بنسبة سنوية تبلغ 5.3% في أغسطس مقابل تراجع نسبته 2.6% في الشهر السابق عليه.

وعلى أساس شهري، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.4% في أغسطس، مخالفا انتعاشا بنسبة 2.8% في الشهر السابق عليه.