 السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة - بوابة الشروق
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السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 8:32 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 8:32 م
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي.

كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصةً عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

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