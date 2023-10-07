تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تُظهر هروبا جماعيا للمستوطنين الذين يقيمون في مناطق غلاف غزة في أعقاب إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وظهر المستوطنون، في اللقطات المصورة، وهم في حالة ذعر جراء العملية العسكرية التي تشنها المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.