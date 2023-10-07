تركيا: مستعدون للمساعدة في ضمان عدم التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن "تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن أنقرة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، مكررة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى ضبط النفس، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف البيان "نؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بهذا الأمر لا تفيد أحدا"، وحثت المواطنين الأتراك في المنطقة على البقاء في أماكن مغلقة آمنة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي ‏وقعت، قائلا إن تركيا ستواصل معارضة أية محاولة تستهدف المسجد الأقصى، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "نحن في تركيا، ندعو الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها أن تصعد التوترات".

وشنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي غلاف غزة، ودشنت العملية بـ5 آلاف صاروخ وقذيفة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، في وقت لاحق، عن قصفه لقطاع غزة واستهداف مواقع لحركة "حماس"، ما أسفر عن استشهاد 200 فلسطيني وإصابة نحو ألف و610، بالإضافة إلى تدمير مباني سكنية من بينها برج فلسطين في قطاع غزة.



