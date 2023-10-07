فوليندام يفوز على أوتريخت في الدوري الهولندي

فاز فريق فوليندام على ضيفه أوتريخت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، في الجولة الثامنة من الدوري الهولندي.

ويدين فوليندام بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبرت ميوهرين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة طرد نيك فيرجيفر لاعب أوتريخت في الدقيقة السادسة. وأصبح هذا هو الفوز الأول لفوليندام، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، حيث تعادل في مباراة وخسر خمس، فيما توقف رصيد أوتريخت عن نقطة واحدة حصدها من الفوز بمباراة والخسارة في سبع.