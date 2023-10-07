مدرب الهلال: نيمار في حال جاهزيته سيحدث الفارق مع الفريق

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قال البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهزيته البدنية لم تكتمل حتى الآن، مشيرًا أن علاقته جيدة مع جميع اللاعبين ويتعامل معهم باحترافية.

وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، وشهدت غياب المهاجم البرازيلي نيمار.

وأضاف خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نيمار شخصية عالمية معرفة، وسمحنا له بالسفر إلى البرازيلي لحضور ميلاد ابنته».

وتابع: «الجاهزية البدنية لـ نيمار لم تكتمل حتى الآن، وفي حال جاهزيته سيحدث الفارق مع الهلال بكل تأكيد».

وأكمل: «علاقتي جيدة مع اللاعبين وأتعامل معهم باحترافية، وأغلب عناصر الفريق دولية ولا يمكن أن يلعبوا جميعا في وقت واحد».

وأتم: «أسعدني جدًا هتاف الجماهير باسمي اليوم، وأمامنا مرحلة محفوفة بالمخاطر لانضمام 18 لاعبا من فريقنا لمنتخباتهم الوطنية».