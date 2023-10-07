محافظ سوهاج: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل قرية شطورة المنهار

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، ومديرية الإسكان؛ لمعاينة موقع انهيار منزل بقرية شطورة، وبيان أسباب انهياره، وكتابة تقرير مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح.

وشهدت قرية شطورة بمحافظة سوهاج، أمس، انهيار منزل مكون من طابقين لسيدة عجوز؛ مما أدى إلى تصدع منزلين بجوار ذلك العقار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار عقار دون وقوع أي إصابات، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وسيارات الحملة الميكانيكية بمركز طهطا؛ لرفع الانقاض، وفريق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور سيد البحيري، رئيس مجلس قروي شطورة، ومعدات الحملة الميكانيكية.

وصرح البحيري لـ"الشروق"، بأنه تم فرض طوق أمني حول المنزل، بناء على قرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية، ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل، وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة؛ حفاظًا على أرواح قاطنيها، وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية.

وأوضح، أن أصحاب المنزلين المجاورين للعقار المنهار تركوا منازلهم طواعية لحين صدور قرار لجنة الإسكان، واتخاذ الاجراءات حفاظا على أرواح قاطنيها، مضيفا أن صاحبة المنزل المنهار تقيم الآن بحجرة ضمن منزلها المنهار، حيث رفضت الخروج منه.