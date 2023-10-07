أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن مناطق الزينية قبلي والزينية بحري والصعايدة بمركز ومدينة الزينية، اليوم السبت، من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء.

وقالت الشركة، في بيان، إن انقطاع الخدمة يعود أسفًا لتنفيذ أعمال تطهير الخزانات بمحطة مياه الصعايدة المدمجة، ضمن الخطة التي تقوم بها الشركة لتطهير الخزانات على مستوى المراكز والقرى.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى توفيرها سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام في حال طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن.