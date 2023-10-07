شريف يقود هجوم الخليج لمواجهة الرائد بالدوري السعودي

أعلن بيدرو ايمانويل المدير الفني لفريق الخليج، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الرائد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه فريق الخليج نظيره الرائد على ملعب محمد بن فهد، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي.

ويقود محمد شريف مهاجم منتخبنا الوطني، تشكيل فريق الخليج في مواجهة الرائد مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل الخليج لمواجهة اليوم كما يلي:

إبراهيم سيهيتش في حراسة المرمى

الدفاع: محمد خبراني - لوبيز - ريبوتشو - خالد ناري

الدفاع: رودريجيز - فابيو مارتينز - عبدالإله هوساوي

الهجوم: عارف آل حيدر - يونج جانج - محمد شريف