بعثة الأمم المتحدة تزيد تواجدها في لبنان بعد هجمات حماس على إسرائيل

زادت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" من تواجدها جنوبي البلاد قرب الحدود مع إسرائيل، بعد الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، صباح اليوم السبت، على أيدي حركة حماس.

وقالت اليونيفيل إنه لا بد من الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتحاشي تصعيد الوضع.

وتراقب الخوذ الزرقاء التابعة لليونيفيل المنطقة الحدودية الواقعة بين إسرائيل ولبنان منذ 1978.

يذكر أن الدولتين في حالة حرب رسميا، ويتمركز "حزب الله"، الذي تربطه أواصر وثيقة مع إيران عدوة إسرائيل، في لبنان.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت منذ صباح اليوم آلاف الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية وعلى منطقة القدس ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.

وتمكن الفلسطينيون من التسلل إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة وقتلوا وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل 100 شخص في إسرائيل وإصابة المئات منهم بجروح

. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، ما أسفر عن استشهاد نحو 200 وجرح العديد من الفلسطينيين.