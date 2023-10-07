 تراجع جودة الهواء في سنغافورة والسلطات تحذر من الضباب الدخاني - بوابة الشروق
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تراجع جودة الهواء في سنغافورة والسلطات تحذر من الضباب الدخاني

سنغافورة - د ب أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:50 ص

وصلت جودة الهواء في سنغافورة إلى مستويات تعتبرها الحكومة "غير صحية"، فيما حذرت السلطات من أن الضباب قد ينتشر جراء حرائق الغابات في سومطرة وكاليمنتان بإندونيسيا.

وأفادت وكالة البيئة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بأن قراءة مؤشر الهواء "بي.إس.أي." السنغافوري على مدار 24 ساعة في شرق الجزيرة وصل إلى 111، وتعتبر القراءة بين 101 و200 "غير صحية"، بينما يصنف المستوى فوق 300 على أنه "سام"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة البيئة الماليزية في 30 سبتمبر، إن الدخان الناتج عن الحرائق التي وقعت في سومطرة وكاليمنتان بإندونيسيا قد وصل إلى ماليزيا، ليغطي بعض مناطق البلاد ويتسبب في تراجع جودة الهواء، ونفت إندونيسيا إنها مصدر الضباب.

يشار إلى أن الضباب الناتج عن الحرائق يمثل مشكلة متكررة في جنوب شرق آسيا، حيث يضر بالسياحة ويكلف الاقتصادات المحلية مليارات الدولارات، وعادة ما ينشأ الدخان عن الحرائق الطبيعية، أو التي تحدث بفعل الإنسان في إندونيسيا وماليزيا، عندما يكون الطقس جافا على سبيل المثال.


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