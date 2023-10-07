ضبط 3400 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التموين بالشرقية، اليوم السبت، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ شكلت حملة مكبره تفتيشية محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية.

وجاءت الحملة بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية، التي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية؛ بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضرين للتجار، أحدهما بناحية الحبش والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية أرقام 6043 و6042 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2023.

وتم التحفظ على 3400 علبة سجائر محلية وأجنبية جمعها التجار بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.