أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة؛ بإطلاق اسمها على الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمكتبة الإسكندرية.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر شاشة «TEN»، وعرضت مساء الجمعة، إن إطلاق اسمها على الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية؛ يعد تتويجا لمسيرتها ومشوارها الفني، مضيفة أنها تمر بفترة من الحظ على صعيد النجاح الفني والتكريمات.

وأعربت عن سعادتها باعتلاء مسلسل «الفريدو» والذي يجري عرضه مؤخرا؛ محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، موجهة التحية والشكر إلى الجمهور والنقاد الفنين والزملاء، واصفة ردود الأفعال حول المسلسل بالأكثر من رائعة.

وتابعت: «أكثر عمل فني في حياتي تلقيت عليه تعليقات هو الفريدو»، موضحة أن أدوار وموضوعات السيكودراما (الدراما النفسية) تخلق دائما بداخلها حالة من روح التحدي، معقبة: «أنا الحقيقة بيستفزني أكثر أدوار السيكودراما وأدوار الأمراض النفسية أو العقلية موضوعها دائما بيستوهيني جدا وبدرسها كويس».

وأشارت إلى تعمقها في قراءة علم النفس خلال الآونة الأخيرة لمعرفة أسباب الإصابة بمرض الزهايمر مع تقدم المرحلة العمرية، لا سيما في ظل تعدد الحالات مؤخرا داخل الوسط الفني، موضحة أن المرض كان مثار اهتمام من جانبها.

ولفتت إلى موافقتها على قبول العمل قبل قراءة السيناريو على الرغم من رفضها تقديم العديد من الأعمال مؤخرا؛ نتيجة تشابه الأدوار مع أعمال سابقة قدمتها عبر مسيرتها.

وتابعت: «أول ما المنتج عرض المسلسل قلت له أنا مش متحمسة وشغلي قليل، مش بقبل عمل غير لما يستفزني آوي ويكون جديد، قال (الدور عن الزهايمر)، قلت له مضيت».