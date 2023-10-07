المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف الانتهاكات

أعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، محذرا من "خطورة تصاعد وتيرة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تقود المنطقة لمزيد من التوتر والعنف، ومن مغبة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد حدة العنف ضد الفلسطينيين العزل".

ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، جميع الأطراف، إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين الأبرياء، محملا "القوة القائمة بالاحتلال المسئولية" -على حد وصفه- عن هذا التصعيد الجاري والذي يأتي نتيجة لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية دون تحرك من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسئولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستئناف عملية السلام، وصولا لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.