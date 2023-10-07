مهرجان كان يستضيف 6 مخرجين للإقامة بباريس 4 أشهر لكتابة مشروعاتهم الجديدة

يستضيف برنامج الإقامة في مهرجان كان السينمائي لعام 2024 خمس مخرجات ومخرجًا واحدًا، سيقيمون في باريس لمدة أربعة أشهر ونصف ويتلقون دعمًا شخصيًا للمساعدة في كتابة سيناريو الفيلم الروائي الأول أو الثاني.

وتضم قائمة المخرجين المخرجة المغربية أسماء المدير، التي اشتهرت بفيلمها «أم الأكاذيب» الذي تقاسم العام الماضي جائزة L'Oeil d'or (العين الذهبية) لأفضل فيلم وثائقي مع فيلم بنات الفة للمخرجة كوثر بن هنية.

والمشاركون الآخرون هم ميلتس فان كويلي، وديانا كام فان نجوين من التشيك ، وتشاو هاو من الصين وجيسيكا جينيوس من هايتى ، وأندريا سلافيتشيك من كرواتيا.

ويستمر برنامج الإقامة لمدة أربعة أشهر ونصف، حيث سيعيش جميع المشاركين في باريس.

وجرى إنشاء برنامج إقامة كان في عام 2000 من قبل بيير فيوت وجيل جاكوب وترأسته في البداية سيلفي بيراس. وتديرها الآن ستيفاني لاموم والتى قالت عن مجموعة المواهب لهذا العام: «هذا العام، برزت خمس مخرجات ومخرج واحد جميعهم لديهم الرغبة في تنفيذ مشروعهم في Résidence، من خلال الاستفادة من مساحة المعيشة هذه مدينة، باريس، التي تعد موقعًا أسطوريًا للإبداع في تاريخ السينما».

وأضافت: «لقد رأينا من الماضي أن كل هذا يتردد صداه معهم ويفي بما يعد به. لقد كتب الكثير من المشاركين ليقولوا إن تجربة الاقامة على المستوى الشخصي والمهني، كانت أساسية بالنسبة لهم».

ومن بين صانعي الأفلام السابقين الذين اجتازوا برنامج الإقامة في كان، لوكريسيا مارتيل، وكورنيل موندروتشو، وسيباستيان ليليو، وأنطونيو كامبوس، وجوناس كاربينيانو.

وكتبت المخرجة اللبنانية نادين لبكي سيناريو فيلمها الطويل الأول «كراميل» خارج البرنامج. وفازت بجائزة سيزار لعام 2019 عن فيلم كفر ناحوم .

وسيقدم المشاركون في 2024 مشاريعهم في مهرجان كان السينمائي العام المقبل. وسيقام المهرجان في الفترة من 14 إلى 25 مايو.

ومنذ إنشائه، كانت إحدى دعوات مهرجان كان هي استكشاف الإنتاج السينمائي من جميع أنحاء العالم والمساهمة في تجديده.

وعلى مر السنين، تم وضع عدد من المبادرات. اليوم، توفر هذه المبادرات عددًا من الفرص الرائعة للمهنيين الذين يعملون لصالح الإبداع الشبابي.

من خلال البرنامج، يوفر مهرجان كان مكانًا للعيش والعمل للمخرجين الأجانب الشباب في قلب باريس، بالإضافة إلى دعم الكتابة الشخصي وبرنامج جماعي للاجتماعات مع المتخصصين في الصناعة. أنشأها

ومنذ إنشائه في عام 2000، استضاف Résidence أكثر من 250 مخرجًا سينمائيًا من حوالي 60 دولة.